Ponte dei Diavoli, Cammarota: "E' crollato sotto le promesse e le buffonate" (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – "Solo qualche giorno fa in Consiglio comunale ho attaccato duramente l'amministrazione in merito alla vicenda del Ponte dei Diavoli, oggi registriamo la caduta di alcuni pezzi dello storico acquedotto con un evidente pericolo pubblico. Come volevasi dimostrare, il Ponte perde pezzi sotto le buffonate e le promesse della giunta. E sotto questi pezzi poteva scapparci il morto". Così l'avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e candidato sindaco de "La Nostra Libertà" commenta l'episodio ...

