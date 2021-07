Poliziotto investito e ucciso a Nuoro, il testimone: "Morto per aiutarci, sono sconvolto" (Di giovedì 29 luglio 2021) Posada , 29 luglio 2021 - È accusato di omicidio stradale il 38enne che ieri mattina sulla statale 131 a Posada alla guida di una Golf ha investito e ucciso Marino Terrezza , 36 anni, Poliziotto della ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Posada , 29 luglio 2021 - È accusato di omicidio stradale il 38enne che ieri mattina sulla statale 131 a Posada alla guida di una Golf haMarino Terrezza , 36 anni,della ...

Advertising

Napolitanteam : Poliziotto travolto e ucciso da un furgone mentre soccorreva automobilista - - paolocord : Ieri in Sardegna è morto un poliziotto, è stato investito mentre prestava soccorso a un auto in difficoltà. Cosa c'… - infoitinterno : Poliziotto della stradale investito mentre presta soccorso a Nuoro. Travolto, è morto sul colpo - infoitinterno : Investito mentre aiuta un automobilista, poliziotto muore in Sardegna - infoitinterno : Tragedia a Nuoro: si ferma per un soccorso, il poliziotto muore investito da un’auto -