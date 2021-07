Politici dal grilletto facile. Consigliere comunale di Licata eletto con la Lega è indagato per tentato omicidio (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo l’assessore sceriffo di Voghera Massimo Adriatici, un altro caso di Politici dal grilletto facile scuote la Lega. Questa volta a finire nei guai è il Consigliere comunale di Licata, in provincia di Agrigento, Gaetano Aronica che ieri notte ha sparato contro l’ex socio, un 71 enne, ferendolo al braccio. L’imprenditore, eletto con il Carroccio e che gestiva assieme al ferito un’agenzia di onoranze funebri, è indagato dalla locale Procura, guidata dal procuratore Luigi Patronaggio, per tentato omicidio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo l’assessore sceriffo di Voghera Massimo Adriatici, un altro caso didalscuote la. Questa volta a finire nei guai è ildi, in provincia di Agrigento, Gaetano Aronica che ieri notte ha sparato contro l’ex socio, un 71 enne, ferendolo al braccio. L’imprenditore,con il Carroccio e che gestiva assieme al ferito un’agenzia di onoranze funebri, èdalla locale Procura, guidata dal procuratore Luigi Patronaggio, per...

LegaSalvini : ++ FESTA DELLA LEGA A MILANO MARITTIMA DAL 30 LUGLIO AL 3 AGOSTO ++ Da venerdì 30 luglio a martedì 3 agosto serate… - Tarqinio69 : Ma smettetela dimettetevi dal governo perchè litigate tra di voi quasi su tutto e non fate altro che ostacolare le… - nobilta_miseria : RT @TonioRussolillo: “Dal 1861 al 2021 non è innocente nessuno, politici senza dignità hanno stuprato la nostra città”. - ambrosino490 : RT @TonioRussolillo: “Dal 1861 al 2021 non è innocente nessuno, politici senza dignità hanno stuprato la nostra città”. - vanbarel : @FanForFun @MarzolaNicola @CalcioFinanza La cosa triste è che Sky non esce dal mercato perché troppo cara ma per motivi politici -