Pnrr, la rivoluzione copernicana che serviva al Paese (Di giovedì 29 luglio 2021) “Il successo del Pnrr e la nostra capacità come sistema-Paese di cogliere questa opportunità dipende dal grado di condivisione. Mettere a terra 230 miliardi di investimento entro il 2026 con annesse riforme condizionanti il Piano dipende dall’ampia condivisione con gli enti locali, le province, le regioni e soprattutto con le aziende pubbliche e private”. Così Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, ha aperto l’evento “Italia, siamo pronti al futuro?”. Presenti per l’occasione anche alcuni esperti del management aziendale e dell’accademia, tra i quali Valentina Meliciani, direttore della Luiss School of European Political ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 luglio 2021) “Il successo dele la nostra capacità come sistema-di cogliere questa opportunità dipende dal grado di condivisione. Mettere a terra 230 miliardi di investimento entro il 2026 con annesse riforme condizionanti il Piano dipende dall’ampia condivisione con gli enti locali, le province, le regioni e soprattutto con le aziende pubbliche e private”. Così Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, ha aperto l’evento “Italia, siamo pronti al futuro?”. Presenti per l’occasione anche alcuni esperti del management aziendale e dell’accademia, tra i quali Valentina Meliciani, direttore della Luiss School of European Political ...

Advertising

impresagreen : SAIE-ANCE: boom degli interventi legati al Superbonus 110%: Tanti gli interventi previsti nel PNRR che interessano… - OpenFiberIT : #ElisabettaRipa, AD #OpenFiber, è intervenuta a “Italia, siamo pronti al futuro? Le sfide trasversali del Pnrr”, ev… - zazoomblog : PNRR Brunetta: al via “rivoluzione gentile” PA alleata per rilancio Paese - #Brunetta: #“rivoluzione #gentile” - DividendProfit : PNRR, Brunetta: al via “rivoluzione gentile”, PA alleata per rilancio Paese - BenniN1 : La rivoluzione verde dei trasporti del PNRR -