Più Difesa per il Paese. Guerini lancia la nuova politica industriale (Di giovedì 29 luglio 2021) Di fronte a un mondo più complesso e competitivo, denso di minacce esacerbate dalla pandemia, “la possibilità per l’Italia di disporre di uno strumento militare in grado di esprimere le capacità militari evolute di cui il Paese necessita per tutelare la propria sicurezza e i propri interessi nazionali non può prescindere da un adeguato vantaggio tecnologico e da una capacità industriale in grado di presidiarlo e innovarlo”. Lo scrive il ministro Lorenzo Guerini, firmando la sua “Direttiva per la politica industriale della Difesa”. Una trentina di pagine per sette linee di sviluppo, otto ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 luglio 2021) Di fronte a un mondo più complesso e competitivo, denso di minacce esacerbate dalla pandemia, “la possibilità per l’Italia di disporre di uno strumento militare in grado di esprimere le capacità militari evolute di cui ilnecessita per tutelare la propria sicurezza e i propri interessi nazionali non può prescindere da un adeguato vantaggio tecnologico e da una capacitàin grado di presidiarlo e innovarlo”. Lo scrive il ministro Lorenzo, firmando la sua “Direttiva per ladella”. Una trentina di pagine per sette linee di sviluppo, otto ...

Advertising

LegaSalvini : Roberto Paolo #Ferrari (Responsabile Dipartimento Difesa - Lega): 'L'assunzione del figlio del sottosegretario con… - forumJuventus : [GdS] Sarri aspetta un rinforzo in difesa: Rugani il nome più gradito dal tecnico della Lazio ??… - ciropellegrino : La vostra «legittima difesa» sbandierata due ore dopo i fatti mi fa più schifo dello schifo. #Voghera - formichenews : ???? Più #Difesa per il Paese. Guerini lancia la prima Direttiva per la politica industriale ?? L’articolo di… - monicanardi : RT @peppeprovenzano: L’alternativa alla destra, le battaglie del @pdnetwork per uscire dalla crisi con più diritti e più giustizia sociale,… -

Ultime Notizie dalla rete : Più Difesa Superbonus 110% più facile: arriva il modulo di inizio lavori unico valido in tutta Italia Difesa del suolo, espropri più veloci Per la lotta al dissesto idrogeologico arrivano i commissari. I presidenti di regione potranno continuare a esercitare questo ruolo ma dovranno rispettare il ...

Diretta Salernitana Fermana/ Streaming video tv: quarta amichevole per i granata ... anzi più che altro hanno sempre dovuto guardarsi le spalle per evitare guai peggiori ( e ... In porta Belec o Guerrieri, poi in difesa Bogdan e Strandberg possono fare compagnia a Gyomber ma qui bisogna ...

Lo sport fa bene (anche) al cervello Ma il nuoto ancora di più? Forse Corriere della Sera del suolo, espropriveloci Per la lotta al dissesto idrogeologico arrivano i commissari. I presidenti di regione potranno continuare a esercitare questo ruolo ma dovranno rispettare il ...... anziche altro hanno sempre dovuto guardarsi le spalle per evitare guai peggiori ( e ... In porta Belec o Guerrieri, poi inBogdan e Strandberg possono fare compagnia a Gyomber ma qui bisogna ...