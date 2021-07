Pinocchio and Friends e Summer & Todd l'Allegra Fattoria: presentate le due nuove serie animate di Rainbow (Di giovedì 29 luglio 2021) Rsinbow ha presentato al Giffoni Film Festival le sue due nuove serie animate Summer & Todd l'Allegra Fattoria e Pinocchio and Friends. Rainbow ha presentato le sue due nuove serie animate intitolate Summer & Todd l'Allegra Fattoria e Pinocchio and Friends in anteprima mondiale alla cinquantunesima edizione del Giffoni Film ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021) Rsinbow ha presentato al Giffoni Film Festival le sue duel'andha presentato le sue dueintitolatel'andin anteprima mondiale alla cinquantunesima edizione del Giffoni Film ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Pinocchio and Friends e Summer & Todd l'Allegra Fattoria: presentate le due nuove serie animate di Rainbow… - YGFoodies : Pinocchio: prosciutto, sopressata, fresh mozzarella, sweet roasted peppers and olive paste. - MikeShimkowitz : RT @YGFoodies: L: The Pinocchio: prosciutto, sopressata, fresh mozzarella, sweet roasted peppers, olive paste. R: Enzo: spicy sopresseta, f… - YGFoodies : L: The Pinocchio: prosciutto, sopressata, fresh mozzarella, sweet roasted peppers, olive paste. R: Enzo: spicy sopr… - SerieTvserie : Rai Yoyo, Summer & Todd – L’Allegra Fattoria e Pinocchio and Friends, in onda in autunno. Iginio Straffi: “Contiamo… -