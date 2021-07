Pil | ottimismo per il dato sul 2otrimestre atteso domani Gli Usa crescono meno delle attese +6 | 5% ma recuperano i valori pre pandemia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) Bisognerà aspettare domattina per avere certezze. Ma gli umori suldel Prodotto interno lordo italiano nel secondo trimestre dell’anno sono luminosi. L’attesa è per una crescita dell’1,3% rispetto ai primi tre mesi dell’anno, quando l’economia italiana stupì mettendo a segno un piccolo progresso dello 0,1%. Il paese è reduce del crollo dell’8,9% accusato nel 2020 ma per il 2021 è previsto un deciso, seppur non pieno, recupero. Il Fondo monetario internazionale prevede per l’intero 2021 un + 4,9%, unmigliore della Germania che però avevano accusato una flessione più modesta nel 2020 e quindi beneficia di un “effetto rimbalzo” ...