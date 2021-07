"Picchiata mentre dormivo, temo per la mia incolumità": il dramma di Sabrina Ghio (Di giovedì 29 luglio 2021) “Sono seriamente preoccupata per la mia incolumitá, ho rischiato l'infarto stanotte”: le parole di Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - , fanno venire le palpitazioni a tutti. A quanto pare la colpa è del suo compagno Carlo Negri, che offre di sonnambulismo. Sabrina racconta su Instagram quello che è successo: durante il Carlo si é alzato ed ha iniziato a parlare. Poi si è messo ad urlare, sempre nel cuore delle notte, prendendo addirittura a schiaffi Sabrina. Tutto in modo inconsapevole. “Tremavo come una foglia”, continua a raccontare l'ex tronista. “A mano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) “Sono seriamente preoccupata per la mia incolumitá, ho rischiato l'infarto stanotte”: le parole di, ex tronista di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - , fanno venire le palpitazioni a tutti. A quanto pare la colpa è del suo compagno Carlo Negri, che offre di sonnambulismo.racconta su Instagram quello che è successo: durante il Carlo si é alzato ed ha iniziato a parlare. Poi si è messo ad urlare, sempre nel cuore delle notte, prendendo addirittura a schiaffi. Tutto in modo inconsapevole. “Tremavo come una foglia”, continua a raccontare l'ex tronista. “A mano ...

