Piano Scuola 2021, mascherine in classe e niente obbligo vaccinale al momento. Ecco la proposta del Ministero alle Regioni [TESTO in PDF] (Di venerdì 30 luglio 2021) Ecco il Piano per il rientro a Scuola. Il Piano tocca diversi aspetti, dall'utilizzo delle mascherine - anche quelle trasparenti laddove sia necessario per favorire una più agevole comunicazione - all'importanza del distanziamento, che non sarà comunque imprescindibile. Resta alta l'attenzione anche sul tema dei trasporti, ma sembra inevitabile il ricorso allo scaglionamento degli orari per l'inizio delle lezioni. L'articolo Piano Scuola 2021, mascherine in classe e niente obbligo ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 luglio 2021)ilper il rientro a. Iltocca diversi aspetti, dall'utilizzo delle- anche quelle trasparenti laddove sia necessario per favorire una più agevole comunicazione - all'importanza del distanziamento, che non sarà comunque imprescindibile. Resta alta l'attenzione anche sul tema dei trasporti, ma sembra inevitabile il ricorso allo scaglionamento degli orari per l'inizio delle lezioni. L'articoloin...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, slitta la presentazione del piano agli enti locali. Nella bozza nessuna novità: vaccini, distanziamento, ma… - LaStampa : Scuola, l’allarme di Gimbe: “Per evitare la Dad non bastano i vaccini. Ancora 3,1 milioni di studenti da immunizzar… - RaiNews : #Scuola, bozza piano ministero: la sfida è tornare in presenza. Vaccini fondamentali per prevenzione - bizcommunityit : Giani: 'Le regioni chiedono green pass più leggero e più dosi'. Slitta presentazione piano scuola - Antiogu60 : Scuola, slitta la presentazione del piano agli enti locali. Nella bozza nessuna novità: vaccini, distanziamento, ma… -