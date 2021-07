Pfizer, nuovo studio conferma l'efficacia: 'Dopo 6 mesi previene al 97% forme gravi di Covid' (Di giovedì 29 luglio 2021) Efficace al 97% Dopo sei mesi dalla somministrazione. È questo il risultato più importante dello studio pubblicato oggi sul anti - . La ricerca internazionale è disponibile in preprint sul sito ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021) Efficace al 97%seidalla somministrazione. È questo il risultato più importante dellopubblicato oggi sul anti - . La ricerca internazionale è disponibile in preprint sul sito ...

Advertising

Corriere : L’efficacia del vaccino Pfizer diminuisce dopo 6 mesi. E riparte il dibattito sulla terza dose - Corriere : L’efficacia del vaccino Pfizer diminuisce dopo 6 mesi. E riparte il dibattito sulla te... - Jacqueline_oo : Virus in Israele, nuovo record di contagi. Il governo valuta la terza dose Pfizer per gli over 50 - occhio_notizie : Pfizer, dopo 6 mesi il vaccino 'previene al 97% forme gravi di Covid': il nuovo monitoraggio - RAFALOCA1 : @AngeloLaValle6 @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero @colvieux @kallmemeg @HoppySaul @GeopoliticalCen @paoloigna1… -