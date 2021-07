Pesaro, manifestazione no vax sotto casa del sindaco Ricci - Lui: 'Squadristi' - Solidarietà dal mondo politico (Di giovedì 29 luglio 2021) commenta Il mondo politico esprime Solidarietà nei confronti del sindaco di Pesaro , Matteo Ricci. Il primo cittadino, presidente di Ali e coordinatore dei sindaci Pd, nella serata di mercoledì ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 luglio 2021) commenta Ilesprimenei confronti deldi, Matteo. Il primo cittadino, presidente di Ali e coordinatore dei sindaci Pd, nella serata di mercoledì ha ...

Advertising

ilfoglio_it : No vax contro Matteo Ricci. A Pesaro la manifestazione finisce sotto casa del sindaco, con un gruppo di persone app… - Corriere : Pesaro, manifestazione «no pass» sotto casa del sindaco Matteo Ricci. Lui reagisce: «Squadristi» - viaggiatore19 : RT @RadioSavana: Pesaro, grande manifestazione contro passaporto sanitario. I cittadini in corteo sono andati in massa sotto la casa del si… - domalex82 : RT @RadioSavana: Pesaro, grande manifestazione contro passaporto sanitario. I cittadini in corteo sono andati in massa sotto la casa del si… - Cervella2 : RT @RadioSavana: Pesaro, grande manifestazione contro passaporto sanitario. I cittadini in corteo sono andati in massa sotto la casa del si… -