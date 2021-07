Pesaro, manifestazione no vax sotto casa del sindaco Matteo Ricci. “Spaventate la mia famiglia, squadristi” (Di giovedì 29 luglio 2021) manifestazione no vax ieri sera sotto casa del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, presidente di Ali e coordinatore dei sindaci Pd, con decine di persone urlanti sotto il balcone in pieno centro storico. “Da non credere. E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete nemmeno cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale come ha detto anche il presidente Mattarella”, ha scritto Ricci sulle sue pagine ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021)no vax ieri seradeldi, presidente di Ali e coordinatore dei sindaci Pd, con decine di persone urlantiil balcone in pieno centro storico. “Da non credere. E io non ci sono neanche a, cone figli increduli e spaventati. Siete degli, vergogna. La libertà non sapete nemmeno cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale come ha detto anche il presidente Mattarella”, ha scrittosulle sue pagine ...

Advertising

ilfoglio_it : No vax contro Matteo Ricci. A Pesaro la manifestazione finisce sotto casa del sindaco, con un gruppo di persone app… - andrelettrico : RT @RadioSavana: Pesaro, grande manifestazione contro passaporto sanitario. I cittadini in corteo sono andati in massa sotto la casa del si… - Maurizi89669463 : RT @RadioSavana: Pesaro, grande manifestazione contro passaporto sanitario. I cittadini in corteo sono andati in massa sotto la casa del si… - censore1234 : RT @RadioSavana: Pesaro, grande manifestazione contro passaporto sanitario. I cittadini in corteo sono andati in massa sotto la casa del si… - AnnieCastle14 : RT @SilviaTeresa14: Matteo Ricci, sindaco di Pesaro a Zona Bianca, spaventato perché c'è stata una manifestazione nella sua città e sono an… -