Pesaro, manifestazione no vax sotto casa del sindaco Matteo Ricci. Lui: «Siete degli squadristi» (Di giovedì 29 luglio 2021) Coordinatore dei sindaci dem, non era nell’appartamento, ma i famigliari sì: «Figli increduli e spaventati. La libertà non sapete nemmeno che cosa sia». A guidare il corteo Umberto Carriera, a capo del movimento Io Apro. Ricci al Corriere: «Denuncerò tutti» Leggi su corriere (Di giovedì 29 luglio 2021) Coordinatore dei sindaci dem, non era nell’appartamento, ma i famigliari sì: «Figli increduli e spaventati. La libertà non sapete nemmeno che cosa sia». A guidare il corteo Umberto Carriera, a capo del movimento Io Apro.al Corriere: «Denuncerò tutti»

