Perché si parla di satanismo per l’omicidio di Maxim Zanella a Brunico (Di giovedì 29 luglio 2021) La Procura di Bolzano ha poche ma solide certezze attorno all’omicidio di Brunico. Martedì sera, all’interno della sua abitazione di Brunico (in Val Pusteria), il 30enne Maxim Zanella – figlio del presidente provinciale del Club alpino italiano – è stato ucciso. A sferrare le coltellate è stato il vicino, il 23enne Oskar Kozlowski – di origini polacche – che ha confessato agli inquirenti di aver ucciso il suo amico al culmine di una discussione. Poi, dopo averlo colpito più volte, il reo confesso ha gettato il suo telefono e la lama utilizzata nel fiume Rienza. Questi sono gli elementi certi nelle mani di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) La Procura di Bolzano ha poche ma solide certezze attorno aldi. Martedì sera, all’interno della sua abitazione di(in Val Pusteria), il 30enne– figlio del presidente provinciale del Club alpino italiano – è stato ucciso. A sferrare le coltellate è stato il vicino, il 23enne Oskar Kozlowski – di origini polacche – che ha confessato agli inquirenti di aver ucciso il suo amico al culmine di una discussione. Poi, dopo averlo colpito più volte, il reo confesso ha gettato il suo telefono e la lama utilizzata nel fiume Rienza. Questi sono gli elementi certi nelle mani di ...

Advertising

Donzelli : A Londra un uomo ha accoltellato una ragazza che indossava una maglietta di #CharlieHebdo, alle #Olimpiadi alcuni a… - ilfoglio_it : Quello di #Travaglio è 'un giornalismo da orbi', dice Gianni Cervetti, uno degli ultimi comunisti, amico di Napolit… - ale_adesso : RT @kio_avalon: Perché gli anticorpi che 'spariscono' non sono un problema [Thread semplificato] Recentemente si parla molto di una riduzi… - MatteoOleggini : RT @boker_or: «Comincia tu». […] «Le serviva una voce che l’attirasse nell’avventura della lingua, in quell’infinita, interminabile seduzio… - bobbbby70587089 : RT @kio_avalon: Perché gli anticorpi che 'spariscono' non sono un problema [Thread semplificato] Recentemente si parla molto di una riduzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché parla Il bonus facciate 2022 ha futuro? Scopri se sopravviverà! A volte si parla anche solo di porzioni degli stessi. Nella zona B, vi sono territori edificati , ...indennizzo economico che prevede un rimborso fino al 90% delle spese che andranno sostenute perché ...

"Sul palco leggo Sciascia per rivelare le affinità con Pasolini" Perché La notte delle lucciole? "Perché passeggiando una sera lungo una strada di campagna, ... E fatalmente ripensa a Pasolini: il quale negli Scritti corsari parla proprio delle lucciole, scomparse a ...

Perché il viaggio di Bezos nello spazio lancia un messaggio devastante nella lotta per il clima Il Fatto Quotidiano A volte sianche solo di porzioni degli stessi. Nella zona B, vi sono territori edificati , ...indennizzo economico che prevede un rimborso fino al 90% delle spese che andranno sostenute...La notte delle lucciole? "passeggiando una sera lungo una strada di campagna, ... E fatalmente ripensa a Pasolini: il quale negli Scritti corsariproprio delle lucciole, scomparse a ...