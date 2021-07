“Perché non ho incontrato Milly”. Ballando con le stelle, Raimondo Todaro vuota il sacco: cosa c’è dietro la sua decisione (Di giovedì 29 luglio 2021) Non si spengono le polemiche dopo l’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle. Subito dopo la notizia Milly Carlucci era intervenuta. “Che Raimondo Todaro fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando”. Raccontando poi un retroscena inedito”. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. È così ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Non si spengono le polemiche dopo l’addio dicon le. Subito dopo la notiziaCarlucci era intervenuta. “Chefosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare”. Raccontando poi un retroscena inedito”. Ho replicato che prima di prendere unadefinitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. È così ...

