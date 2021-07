Perché nella Tunisia della controrivoluzione la piazza sta con il presidente contro i partiti

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Ci dispiace deludervi, ma inla vita continua normalmente”, scrive una blogger su Twitter rivolgendosi ai giornalisti stranieri. “Niente scontri per strada, si continua a lavorare”. Che le decisioni di Kais Saied siano state accolte positivamente dalla maggioranza dell’opinione pubblica lo ha dimostrato la folla che domenica sera, dopo una giornata segnata da proteste sparse per tutto il paese, è scesa ina sostegno di chi aveva appena licenziato Parlamento e primo ministro per poi schierare l’esercito. Per ore, il 25 luglio, centinaia di manifestanti ritrovatisi sotto la sede dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo hanno chiesto ...