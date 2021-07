“Perché ho dato uno schiaffo a Stefano”. Raptus al falò di Temptation Island, Manuela spiega il motivo del gesto (Di giovedì 29 luglio 2021) Si è conclusa co diversi colpi di scena l’edizione di Temptation Island 2021. Tra le coppie più discusse quella formata da Manuela e Stefano, che grazie all’esperienza vissuta a Temptation Island 2021 capiscono di voler chiudere la relazione già traballante. I due sono arrivati all’Is Morus relais con l’intento di rimettere insieme i cocci di una relazione minata anche dai tradimenti di lui. Ma con il passare dei giorni si era capito che la cosa non sarebbe andata avanti. Lei si è avvicinata al tentatore Luciano – oggi suo fidanzato – mentre Stefano ha intrapreso una ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Si è conclusa co diversi colpi di scena l’edizione di2021. Tra le coppie più discusse quella formata da, che grazie all’esperienza vissuta a2021 capiscono di voler chiudere la relazione già traballante. I due sono arrivati all’Is Morus relais con l’intento di rimettere insieme i cocci di una relazione minata anche dai tradimenti di lui. Ma con il passare dei giorni si era capito che la cosa non sarebbe andata avanti. Lei si è avvicinata al tentatore Luciano – oggi suo fidanzato – mentreha intrapreso una ...

Advertising

ItaliaViva : Perché non inserire nel bollettino quotidiano di contagi, ricoveri e decessi il dato su chi è vaccinato e chi no?… - bokvtosan : mio fratello ha dato le dimissioni dopo manco un mese che lavora perché al bowling forse cercano personale ma lui m… - USugo : @DanieleBignami1 @gilamalfa La Repubblica, come la conosciamo oggi, è nata perché abbiamo avuto la fortuna di esser… - vhofame : rimane comunque bisessuale quindi che cazzo stai dicendo, perché dovrebbe fare queercoding? nessuno ti dice che sia… - biproud01 : @sunflwt6 Accettate che non sia gay e che gli piaccia la figa, poi può essere bisessuale, ma sicuramente non è gay,… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché dato Le Borse di oggi, 29 luglio. I listini Ue accelerano con trimestrali e Fed: la stretta agli aiuti è sul tavolo, ma Powell resta accomodante ...ha chiarito ancora una volta che un livello elevato dei prezzi non è preoccupante perché legato a ... Un segnale è stato dato confermando il permesso alle società cinesi di quotarsi negli Stati Uniti, ...

Polonia: in Parlamento una legge 'bavaglio', a rischio TV indipendente ... ma l'autorità nazionale ha sospeso la sua licenza , semplicemente perché la rete è finanziata da ...di lavoro In un comunicato ufficiale la rete fa presente che nel 2015 l'autorità nazionale ha dato il ...

Tokyo 2020, i Giochi della rinascita che nessuno vuole più ilmattino.it ...ha chiarito ancora una volta che un livello elevato dei prezzi non è preoccupantelegato a ... Un segnale è statoconfermando il permesso alle società cinesi di quotarsi negli Stati Uniti, ...... ma l'autorità nazionale ha sospeso la sua licenza , semplicementela rete è finanziata da ...di lavoro In un comunicato ufficiale la rete fa presente che nel 2015 l'autorità nazionale hail ...