“Perché ci siamo lasciati?”. Alessandra Amoroso, solo ora il vero motivo dell’addio dal fidanzato vip (Di giovedì 29 luglio 2021) Tutte le storie amorose, anche quelle che hanno fatto sognare tanti fan, spesso giungono al capolinea. Forse anche questo le rendere ancor più affascinanti e malinconiche. Ultimamente si è tornati a parlare di quella tra Alessandra Amoroso e l’ex Stefano Settepani. Pensare che i due si erano innamorati dietro le quinte di Amici, il programma che ha reso lei una star. Non tutti lo sapranno, ma Alessandra Amoroso e Stefano Settepani (produttore e manager musicale) si sono lasciati dopo 5 lunghi anni di relazione e convivenza, a Roma, proprio prima di sposarsi. La cantante era anche molto legata alle bimbe ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 29 luglio 2021) Tutte le storie amorose, anche quelle che hanno fatto sognare tanti fan, spesso giungono al capolinea. Forse anche questo le rendere ancor più affascinanti e malinconiche. Ultimamente si è tornati a parlare di quella trae l’ex Stefano Settepani. Pensare che i due si erano innamorati dietro le quinte di Amici, il programma che ha reso lei una star. Non tutti lo sapranno, mae Stefano Settepani (produttore e manager musicale) si sonodopo 5 lunghi anni di relazione e convivenza, a Roma, proprio prima di sposarsi. La cantante era anche molto legata alle bimbe ...

Advertising

marattin : Solidarietà a @matteoricci per questa aggressione - perché di questo si tratta - indecente. Fermiamoci finché siamo… - juventusfc : ?? Agnelli: «Gli obiettivi sono quelli di sempre: arrivare in primavera competitivi per ogni traguardo, e poi giocar… - borghi_claudio : Al solito in solitudine. Però quando ci domandano perché siamo entrati al governo questa è la risposta: la partita… - justasadenbee : RT @lucrezia_sacchi: @swagedvin @justasadenbee Siamo attratti dal genere, per esempio se tu sei etero e sei attratto da un uomo trans conti… - Duttale : @Totonno_Casillo @annatrieste voi che parlate di ndrangheta e altri tipi di squalifiche e retrocessioni? voi? dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché siamo Variante Delta, morti cresciuti del 46% in 7 giorni: dal Gimbe allarme 'quarta ondata'. Tre milioni di studenti da vaccinare Cresce l'epidemia e 'di fatto siamo entrati nella 4/a ondata', come riporta il Gimbe. Dopo 15 ... Anche perché, per gli studenti under 12 non è ancora disponibile alcun vaccino'. Mentre tra il personale ...

'Niente vaccino e ho preso il virus. Ora sono pentita, quella non è libertà': il racconto di Franca Petrucci Siamo andati in macchina insieme'. Neanche suo figlio era vaccinato? 'No. Sa, i ragazzi non si vogliono fare il vaccino perché hanno paura di rimanere impotenti o sterili...'. Alla fine tutti ...

'Recovery Italia. Perché siamo il malato d'Europa?' ANSA Nuova Europa Cresce l'epidemia e 'di fattoentrati nella 4/a ondata', come riporta il Gimbe. Dopo 15 ... Anche, per gli studenti under 12 non è ancora disponibile alcun vaccino'. Mentre tra il personale ...andati in macchina insieme'. Neanche suo figlio era vaccinato? 'No. Sa, i ragazzi non si vogliono fare il vaccinohanno paura di rimanere impotenti o sterili...'. Alla fine tutti ...