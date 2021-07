Pensioni anticipate 2021, Ghiselli (Cgil): ‘Risposte concrete o ci sarà la mobilitazione’ (Di giovedì 29 luglio 2021) Non si placa il dibattito sulla riforma Pensioni post incontro Governo sindacati tenutosi il 27 luglio, purtroppo non sono emerse le linee guida che lavoratori e parti sociali si auguravano di udire da parte del Ministro del Lavoro Orlando, non solo continua a non essere chiaro cosa vorrà fare il Governo post quota 100, ma non sono, ci spiega Ghiselli, in questa intervista in esclusiva, nemmeno stati preventivati futuri incontri per aprire seriamente il cantiere previdenziale, eppure al termine della misura sperimentale manca davvero poco tempo. Per questa ragione, ci dice il segretario confederale della Cgil, o arriveranno risposte ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 29 luglio 2021) Non si placa il dibattito sulla riformapost incontro Governo sindacati tenutosi il 27 luglio, purtroppo non sono emerse le linee guida che lavoratori e parti sociali si auguravano di udire da parte del Ministro del Lavoro Orlando, non solo continua a non essere chiaro cosa vorrà fare il Governo post quota 100, ma non sono, ci spiega, in questa intervista in esclusiva, nemmeno stati preventivati futuri incontri per aprire seriamente il cantiere previdenziale, eppure al termine della misura sperimentale manca davvero poco tempo. Per questa ragione, ci dice il segretario confederale della, o arriveranno risposte ...

Advertising

L_Economia : Per i dipendenti pubblici diminuisce ulteriormente l’età media delle uscite anticipate - AMarco1987 : Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 - Il Sole 24 ORE @sole24ore - morry74 : Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 @sole24ore - rosamara1604 : RT @sole24ore: #Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo #Quota100. Il confronto tra #governo e #sindacati r… - bizcommunityit : Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 -