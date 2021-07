Pazzesco Greg | che impresa! Gli highlights della finale

Advertising

paolobelliswing : RT @La_Bianconera: PAZZESCO GREG! ?? Questa è una delle più grandi imprese di sempre ai #GiochiOlimpici! Mononucleosi ad un mese da #Tokyo20… - franbu67 : RT @La_Bianconera: PAZZESCO GREG! ?? Questa è una delle più grandi imprese di sempre ai #GiochiOlimpici! Mononucleosi ad un mese da #Tokyo20… - raffamelzi : RT @Ri_Ghetto: ODDIO GREG MA IMMENSO NON ME L’ASPETTAVO CHE CAMPIONE PAZZESCO ?? - antonello_gioia : L’INCREDIBILE GREG ???? Ragazzo straordinario fuori dalla vasca e ho avuto l’onore di constatarlo personalmente, fen… - ancoraversote : RT @RobChippedEdge: dopo quello che ha passato questa medaglia è importantissima è stato pazzesco mamma mia greg ti amiamo #Tokyo2020 #gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Pazzesco Greg

La Gazzetta dello Sport

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'argento in 7'42"11 negli 800 stile libero. Ecco gli highlights della gara. Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 su Discovery+Un argento. subito a bomba ?parte subito a bomba: in testa ai 100 in 55"15, ai 200 in 1'52"86. Nella vasca di ritorno nuota laterale quasi toccando la corsia. Ai 300 allunga in 3'50"55,...I 100 DI ALESSANDRO MIRESSI. Un po' di emozione per la prima finale olimpica nella gara regina limita Alessandro Miressi che nei 100 stile libero è sesto in 47"86 (22"97). Il 22enne di Torino - allena ...Sogna in grande anche la 4x200 stile libero, quarta ai mondiali di Gwangju con il record italiano di 7'02''01 e tre centesimi di ritardo dagli Stati Uniti. Stefano Di Cola (1'47''00), Matteo Ciampi (1 ...