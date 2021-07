Pavia, morta 81enne ricoverata per ictus: “Nostra madre vaccinata con 4 dosi”. Disposta autopsia (Di giovedì 29 luglio 2021) Hanno sporto denuncia contro ignoti per fare chiarezza sulle cause del decesso e scoprire “se può esserci un nesso causale sul sovradosaggio di vaccini e il peggioramento delle condizioni di salute della donna”. A presentarsi ai carabinieri sono stati i figli di una donna di 81 anni morta nel reparto di neuro-riabilitazione dell’Istituto Maugeri di Pavia, dove era ricoverata da metà aprile dopo un ictus. Nella clinica i figli hanno scoperto che le erano stati somministrate due dosi del vaccino Moderna il 26 maggio e il 5 luglio, nonostante avesse già ricevuto due dosi di Pfizer prima di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Hanno sporto denuncia contro ignoti per fare chiarezza sulle cause del decesso e scoprire “se può esserci un nesso causale sul sovradosaggio di vaccini e il peggioramento delle condizioni di salute della donna”. A presentarsi ai carabinieri sono stati i figli di una donna di 81 anninel reparto di neuro-riabilitazione dell’Istituto Maugeri di, dove erada metà aprile dopo un. Nella clinica i figli hanno scoperto che le erano stati somministrate duedel vaccino Moderna il 26 maggio e il 5 luglio, nonostante avesse già ricevuto duedi Pfizer prima di ...

