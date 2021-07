Pavia, donna muore di ictus. “Vaccinata quattro volte” (Di giovedì 29 luglio 2021) Una donna di 81 anni è morta di ictus all’Istituto Maugeri di Pavia, dov’era ricoverata da metà aprile per un percorso riabilitativo. I figli, però, hanno sporto denuncia. Sostengono che l’hanno sottoposta a ben quattro dosi di vaccino e che questo avrebbe contribuito a ucciderla prematuramente. Pavia, 81enne muore di ictus. I figli: “Vaccinata quattro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 luglio 2021) Unadi 81 anni è morta diall’Istituto Maugeri di, dov’era ricoverata da metà aprile per un percorso riabilitativo. I figli, però, hanno sporto denuncia. Sostengono che l’hanno sottoposta a bendosi di vaccino e che questo avrebbe contribuito a ucciderla prematuramente., 81ennedi. I figli: “L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

