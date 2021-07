Patrick Zaky e la lettera dal carcere alla ragazza: ‘La situazione peggiora di giorno in giorno’ (Di giovedì 29 luglio 2021) Un’epopea infinita quella di Patrick Zaky, lo studente bolognese di origini egiziane detenuto nel carcere del Cairo da ormai quasi due anni. Il giovane ricercatore stava portando avanti a Bologna un master sui diritti umani e durante la pausa dall’università ha deciso di fare ritorno in Egitto per salutare i propri familiari. Un rientro fatale in quanto, accusato di terrorismo e propaganda sovversiva, è stato successivamente recluso nel carcere del Cairo dove sta ancora scontando la pena. A nulla sono servite le continue sollecitazioni internazionali e le manifestazioni in suo onore. Patrick ha continuato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) Un’epopea infinita quella di, lo studente bolognese di origini egiziane detenuto neldel Cairo da ormai quasi due anni. Il giovane ricercatore stava portando avanti a Bologna un master sui diritti umani e durante la pausa dall’università ha deciso di fare ritorno in Egitto per salutare i propri familiari. Un rientro fatale in quanto, accusato di terrorismo e propaganda sovversiva, è stato successivamente recluso neldel Cairo dove sta ancora scontando la pena. A nulla sono servite le continue sollecitazioni internazionali e le manifestazioni in suo onore.ha continuato ...

