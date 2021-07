Patrick Zaki scrive alla fidanzata: “la situazione peggiora di giorno in giorno” (Di giovedì 29 luglio 2021) Patrick Zaki scrive dal carcere in cui è detenuto da più di un anno alla fidanzata una lettera in cui si dice poco ottimista Pubblicata sulla pagina Facebook “Patrick Libero”, la lettera di Patrick Zaki indirizzata alla fidanzata fa emergere lo sconforto in cui si trova lo studente egiziano incarcerato da più di un anno. Appena una paginetta scritta in arabo, di cui TGCom24 riporta la traduzione, in cui Zaki dice chiaramente di essere preoccupato per la sua condizione: “Non sono molto ottimista, la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 luglio 2021)dal carcere in cui è detenuto da più di un announa lettera in cui si dice poco ottimista Pubblicata sulla pagina Facebook “Libero”, la lettera diindirizzatafa emergere lo sconforto in cui si trova lo studente egiziano incarcerato da più di un anno. Appena una paginetta scritta in arabo, di cui TGCom24 riporta la traduzione, in cuidice chiaramente di essere preoccupato per la sua condizione: “Non sono molto ottimista, la ...

