Patrick Zaki scrive alla fidanzata | ' La situazione peggiora di giorno in giorno'

BOLOGNA, 29 LUG "Combatterò finché non tornerò a studiare a Bologna". Lo afferma Patrick Zaki in una lettera alla fidanzata pubblicata dalla pagina social 'Patrick Libero' e consegnata alla famiglia durante una visita nel carcere egiziano dove lo studente è detenuto. "La mia ..."Combatterò finché non tornerò a studiare a Bologna". Sono parole scritte da Patrick Zaki in una lettera indirizzata alla sua ragazza pubblicata dalla pagina social 'Patrick Libero' e consegnata alla famiglia durante una visita nel carcere egiziano dove lo studente è detenuto.