Patrick Zaki, lettera dal carcere alla ragazza: 'Non sono ottimista, la situazione peggiora' (Di giovedì 29 luglio 2021) 'Non sono molto ottimista, la situazione peggiora di giorno in giorno'. sono parole scritte da Patrick Zaki in una lettera indirizzata alla sua ragazza e pubblicata sulla pagina Facebook 'Patrick ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 luglio 2021) 'Nonmolto, ladi giorno in giorno'.parole scritte dain unaindirizzatasuae pubblicata sulla pagina Facebook '...

