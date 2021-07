Patrick Zaki, la nuova lettera dal carcere svela la sua preoccupazione: “La situazione peggiora” (Di giovedì 29 luglio 2021) Patrick Zaki è ancora in carcere, come stabilito dall’ultima udienza tenutasi lo scorso 14 luglio. Per lo studente dell’università di Bologna di origini egiziane la situazione si sta facendo sempre più pesante e lo stesso Zaki comincia a pensare che quella libertà tanto sognata non arriverà presto. La nuova lettera di Zaki dal carcere Sulla pagina Facebook Patrick Libero è stata resa nota l’ultima lettera che Zaki ha scritto dal carcere. Nonostante cerchi di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 luglio 2021)è ancora in, come stabilito dall’ultima udienza tenutasi lo scorso 14 luglio. Per lo studente dell’università di Bologna di origini egiziane lasi sta facendo sempre più pesante e lo stessocomincia a pensare che quella libertà tanto sognata non arriverà presto. LadidalSulla pagina FacebookLibero è stata resa nota l’ultimacheha scritto dal. Nonostante cerchi di ...

Advertising

martaserafini : Combatterò per tornare a studiare. Patrick Zaki - 28 luglio 2021 #FreePatrickZaki - amnestyitalia : 'Un grande incoraggiamento per tutti noi, è il messaggio di una persona determinata a resistere fino a quando non t… - RaiNews : La lettera di #Zaki alla fidanzata, pubblicata dalla pagina social 'Patrick Libero: 'Continuerò a combattere finché… - Alessan31753085 : RT @amnestyitalia: 'Un grande incoraggiamento per tutti noi, è il messaggio di una persona determinata a resistere fino a quando non torner… - Alessan31753085 : RT @AlekosPrete: Combatterò finché non tornerò a studiare a Bologna. Patrick Zaki #FreePatrickZaki -