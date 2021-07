(Di giovedì 29 luglio 2021) Con una circolare recentemente pubblicata dal governo, ladei documenti di guida si adegua alla conferma dello stato d'emergenza Covida fine anno. Più tempo anche per gli esami di teoria per il conseguimento della, per i fogli rosa e per le revisioni

Advertising

SkyTG24 : Patente scaduta o in scadenza, arriva una nuova proroga validità fino al 31 marzo 2022 - _DAGOSPIA_ : VI È SCADUTA LA PATENTE O VI SCADRÀ QUEST’ANNO? NON TEMETE: LA VALIDITÀ È STATA PROROGATA AL..… - IconWheelsIT : Patente scaduta e coronavirus: tutto quello che c’è da sapere - QuotidianoMotor : Rinnovo patente scaduta 2021: la proroga e i costi di rinnovo - motoblog : Rinnovo patente scaduta 2021: la proroga e i costi di rinnovo -

Ultime Notizie dalla rete : Patente scaduta

Da www.blitzquotidiano.itLache èo che scadrà quest'anno avrà comunque validità fino a marzo (compreso) del 2022: questo perché causa emergenza Covid è stata prorogata la validità. ...Di seguito troverete una guida completa sull'argomentoe coronavirus : tutto quello che c'è da sapere sulle norme che regolano la validità delle patenti . Ho ladal 31 ...Per le patenti rilasciate in Italia ci sono disposizioni differenti se si deve circolare in Italia o in Europa. Per la circolazione sul suolo nazionale le date da conoscere sono l ...Rinnovo patenti ed esami di guida? La proroga dello stato di emergenza trascina con sé nuove scadenze: ecco quali.