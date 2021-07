Patente scaduta, nuova proroga Covid: ecco fino a quando è valida e come rinnovare (Di giovedì 29 luglio 2021) L’epidemia di Coronavirus tocca diversi aspetti della quotidianeità di ognuno di noi. Uno di questi riguarda le pratiche auto ed il rinnovo dei documenti. Alla luce dell’emergenza sanitaria e della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, il Mims- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili- ha deciso di prorogare al 31 marzo 2022 le scadenze delle patenti. Leggi anche: Auto usate per neopatentati: tutti i vantaggi della FIAT 500 Rinnovo della Patente, nuova proroga Covid La notizia arriva direttamente da una circolare presente sul sito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) L’epidemia di Coronavirus tocca diversi aspetti della quotidianeità di ognuno di noi. Uno di questi riguarda le pratiche auto ed il rinnovo dei documenti. Alla luce dell’emergenza sanitaria e delladello stato di emergenzaal 31 dicembre 2021, il Mims- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili- ha deciso dire al 31 marzo 2022 le scadenze delle patenti. Leggi anche: Auto usate per neopatentati: tutti i vantaggi della FIAT 500 Rinnovo dellaLa notizia arriva direttamente da una circolare presente sul sito ...

Advertising

CorriereCitta : Patente scaduta, nuova proroga Covid: ecco fino a quando è valida e come rinnovare - LorenzoPratesi1 : RT @SkyTG24: Patente scaduta o in scadenza, arriva una nuova proroga validità fino al 31 marzo 2022 - statodelsud : Patente scaduta o in scadenza, arriva una nuova proroga validità fino al 31 marzo 2022 - Pino__Merola : Patente scaduta o in scadenza, arriva una nuova proroga validità fino al 31 marzo 2022 - RoccoPetraglia1 : RT @SkyTG24: Patente scaduta o in scadenza, arriva una nuova proroga validità fino al 31 marzo 2022 -