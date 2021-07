Patente in scadenza o scaduta, cosa sapere sulla nuova proroga (Di giovedì 29 luglio 2021) Chi ha la Patente scaduta o che sta per scadere può tirare un sospiro di sollievo. E’ prevista infatti una nuova proroga che consentirà di allungare i tempi per rinnovarla. Una buona notizia, insomma, per tutti coloro che erano già convinti di dover affrontare la spesa relativa al rinnovo della Patente e che invece potranno aspettare ancora un po’. E’ una nuova circolare del Governo che (ri)detta termini e condizioni per il rinnovo del documento di guida. La nuova proroga è intesa fino al 31 marzo 2022 per le patenti in scadenza o già ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 luglio 2021) Chi ha lao che sta per scadere può tirare un sospiro di sollievo. E’ prevista infatti unache consentirà di allungare i tempi per rinnovarla. Una buona notizia, insomma, per tutti coloro che erano già convinti di dover affrontare la spesa relativa al rinnovo dellae che invece potranno aspettare ancora un po’. E’ unacircolare del Governo che (ri)detta termini e condizioni per il rinnovo del documento di guida. Laè intesa fino al 31 marzo 2022 per le patenti ino già ...

