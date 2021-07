Partite Iva danneggiate dal Covid, al via le domande per l’esonero dai contributi. La scadenza sarà prorogata al 30 settembre (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo mesi di attesa, i lavoratori autonomi danneggiati dal Covid possono finalmente chiedere l’esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di Bilancio per chi nel 2019 ha registrato ricavi fino a 50mila euro e lo scorso anno li ha visti calare di almeno il 33%. Ieri il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto che disciplina il beneficio per gli iscritti all’Inps e alle Casse private. La scadenza entro cui gli iscritti all’Inps possono presentare le domande era il 31 luglio ma, dopo le proteste di Confesercenti che lamentava come due giorni di tempo fossero “inaccettabili”, il governo come riporta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo mesi di attesa, i lavoratori autonomi danneggiati dalpossono finalmente chiederevo previsto dalla scorsa legge di Bilancio per chi nel 2019 ha registrato ricavi fino a 50mila euro e lo scorso anno li ha visti calare di almeno il 33%. Ieri il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto che disciplina il beneficio per gli iscritti all’Inps e alle Casse private. Laentro cui gli iscritti all’Inps possono presentare leera il 31 luglio ma, dopo le proteste di Confesercenti che lamentava come due giorni di tempo fossero “inaccettabili”, il governo come riporta ...

