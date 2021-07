Pallanuoto, Olimpiadi Tokyo: Settebello, che carattere! Stati Uniti battuti in rimonta! (Di giovedì 29 luglio 2021) Un torneo di Pallanuoto maschile difficilissimo alle Olimpiadi di Tokyo, con equilibrio tra tutte le compagini. Ogni partita è una battaglia, a dimostrarlo è anche il Girone A, quello del Settebello: dopo il pareggio in rimonta con la Grecia, i campioni del mondo in carica riescono a trovare una vittoria spettacolare, recuperando uno scarto notevole contro gli Stati Uniti, sconfitti al photofinish per 12-11. Per gli azzurri arriva la vetta del raggruppamento, risultato importante verso i quarti di finale. La partenza degli azzurri è davvero da incubo: dopo 5? gli statunitensi sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Un torneo dimaschile difficilissimo alledi, con equilibrio tra tutte le compagini. Ogni partita è una battaglia, a dimostrarlo è anche il Girone A, quello del: dopo il pareggio in rimonta con la Grecia, i campioni del mondo in carica riescono a trovare una vittoria spettacolare, recuperando uno scarto notevole contro gli, sconfitti al photofinish per 12-11. Per gli azzurri arriva la vetta del raggruppamento, risultato importante verso i quarti di finale. La partenza degli azzurri è davvero da incubo: dopo 5? gli statunitensi sono ...

