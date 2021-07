Pallanuoto | Olimpiadi Tokyo | risultati della terza giornata Vince il Settebello che vola ai quarti | Croazia batte Montenegro

(Di giovedì 29 luglio 2021) Tanti match molto equilibrati, ma poche sorprese oggi nelladel torneo dimaschile alledi. Andate in scena come di consueto sei partite, tre per ogni girone: andiamo a scoprire tutti ie le classifiche aggiornate. Nel Gruppo A tornano in vetta Grecia ed Italia: gli ellenici rischiano tantissimo ma battono il Giappone padrone di casa per 10-9, discorso simile per ilche deve rimontare sul finale gli USA (12-11). Entrambe le compagini sono qualificate ufficialmente aidi finale. Successo ...

Advertising

Gazzetta_it : Olimpiadi pallanuoto: Di Fulvio lancia la rimonta del Settebello: Usa battuti 12-11 #Tokyo2020 - FINOfficial_ : #Tokyo2020 #Pallanuoto La vittoria del cuore e dei muscoli, della testa e della determinazione. Finisce con l'Ital… - valytwins : @ItaliaTeam_it @FINOfficial_ Si riuscisse a vedere una partita sarebbe bello!!! Queste olimpiadi in TV sono oscene!… - infoitsport : Pallanuoto, il pescarese Di Fulvio trascina il Settebello alla vittoria contro gli Usa alle Olimpiadi - francy_1518 : RT @yleniaindenial1: Dopo che la regione Puglia nel primo giorno di olimpiadi aveva più medaglie degli USA, oggi li abbiamo battuti 2 volte… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Olimpiadi

, le gare di oggi in diretta Ore 13.49 CICLISMO, BMX MASCHILE: FANTONI FUORI AI QUARTI L'... Ore 8.10, OK IL SETTEBELLO: 12 - 11 SUGLI USA Il Settebello batte 12 - 11 gli Stati Uniti ..., le gare di oggi in diretta Ore 13.49 CICLISMO, BMX MASCHILE: FANTONI FUORI AI QUARTI L'... Ore 8.10, OK IL SETTEBELLO: 12 - 11 SUGLI USA Il Settebello batte 12 - 11 gli Stati Uniti ...Tanti match molto equilibrati, ma poche sorprese oggi nella terza giornata del torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Andate in scena come di consueto sei partite, tre per ogni girone: ...Sesta giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo: arriva la qualificazione ai quarti della nazionale slovena di basket, dopo la seconda vittoria nel girone. 4 medaglie per l'Italia, un'oro per la Croazi ...