Pallanuoto, Francesco Di Fulvio: "Rispetto di tutti, ma non temiamo nessuno. Dobbiamo eliminare i blackout" (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo l'incontro con la Grecia, terminato 6-6, nella terza giornata del torneo olimpico a Tokyo per la Pallanuoto maschile c'è stato bisogno di un'altra grande rimonta per il Settebello. I campioni del mondo in carica questa volta sono riusciti a vincere: battuti per 12-11 gli Stati Uniti e agguantata ufficialmente la qualificazione ai quarti di finale. In vantaggio praticamente per tre quarti di partita gli statunitensi, con una partenza a rilento della banda di Sandro Campagna che si è trovata sotto addirittura 4-0. Poi è salita in cattedra la compattezza di squadra e la forza individuale di alcuni fenomeni del calibro di Francesco Di

