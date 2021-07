Pallamano femminile, Olimpiadi Tokyo: Olanda e Norvegia a punteggio pieno dopo tre giornate (Di giovedì 29 luglio 2021) Terza giornata di gare nella fase a gironi del torneo olimpico di Pallamano femminile, dove sono emersi i primi verdetti, con due squadre già qualificate alla fase finale dove si assegneranno le medaglie. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati e le classifiche aggiornate. GIRONE A Prosegue la marcia delle campionesse del mondo dell’Olanda, che hanno superato 37-28 Angola, grazie alle 7 reti di Bo Van Wetering, rimanendo a punteggio pieno insieme alla Norvegia, giustiziera 35-32 del Montenegro. Resta in corsa la Corea del Sud, che ha sconfitto il Giappone padrone ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Terza giornata di gare nella fase a gironi del torneo olimpico di, dove sono emersi i primi verdetti, con due squadre già qualificate alla fase finale dove si assegneranno le medaglie. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati e le classifiche ag. GIRONE A Prosegue la marcia delle campionesse del mondo dell’, che hanno superato 37-28 Angola, grazie alle 7 reti di Bo Van Wetering, rimanendo ainsieme alla, giustiziera 35-32 del Montenegro. Resta in corsa la Corea del Sud, che ha sconfitto il Giappone padrone ...

