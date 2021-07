Pagelle Fiorentina-Levico Terme 9-0 | tabellino | voti amichevole 2021

(Di giovedì 29 luglio 2021) Le, ie ildi, testdei viola che si sono imposti col parziale di 9-0. Tutto facile per gli uomini di Vincenzo Italiano grazie alle reti di Agostinelli, Kokorin su rigore, un’autorete, doppiette di Sottil e Benassi, Gori e Bianco. Domani è in programma la nuova partita contro la Virtus Verona, poi si chiuderà il ritiro di Moena.(4-3-3): Terracciano 6.5; Lirola 7, Dalle Mura 7, Ranieri 7, Terzic 7; Benassi 7.5 (C), Bianco 7 (53? Maleh 6.5), Duncan 7; Agostinelli 7, Kokorin 6.5 (53? Gori ...

Federico Chiesa vive nascosto da una vita. Negli Allievi della Fiorentina cominciò la stagione in tribuna, più che in panchina, ma a fine anno era già più che ... Le pagelle, i voti e il tabellino di Fiorentina-Levico Terme 9-0: ecco i migliori e peggiori in campo del test di Moena ...