Oxfam | “Vaccini Pfizer e Moderna venduti a prezzi fino a 24 volte il costo Anche se hanno avuto 8 miliardi di finanziamenti pubblici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) Mentrerivede al rialzo da 26 a 33i ricavi che arriveranno nel 2021 dalla vendita dicovid (e chiede meno tasse),fa i conti di quantospeso gli Stati per assicurarsi le fiale necessarie. E non sono belle notizie. Secondo lo studio solo/BioNTech epotrebbero far pagare quest’anno agli stati 41di dollari in più rispetto aldi produzione stimato dei. Questo nonostante le aziende abbiano ricevuto oltre 8di dollari di ...