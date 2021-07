Oxfam/Emergency: "Senza monopoli, vaccini anti-Covid costerebbero 5 volte meno" (Di giovedì 29 luglio 2021) Il costo della vaccinazione globale con gli innovativi vaccini a mRNA - sostenuto dall’iniziativa Covax dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - potrebbe essere almeno 5 volte più basso, se i colossi farmaceutici non godessero dei monopoli sui brevetti dei vaccini Covid. Condizione che ha fatto pagare ai Paesi ricchi fino a 24 volte il costo stimato di produzione. È la denuncia lanciata oggi da Oxfam ed Emergency, membri della People’s Vaccine Alliance (PVA) con Unaids e quasi altre 70 organizzazioni, attraverso un nuovo rapporto. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) Il costo della vaccinazione globale con gli innovativia mRNA - sostenuto dall’iniziativa Covax dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - potrebbe essere alpiù basso, se i colossi farmaceutici non godessero deisui brevetti dei. Condizione che ha fatto pagare ai Paesi ricchi fino a 24il costo stimato di produzione. È la denuncia lanciata oggi daed, membri della People’s Vaccine Alliance (PVA) con Unaids e quasi altre 70 organizzazioni, attraverso un nuovo rapporto. ...

