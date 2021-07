(Di giovedì 29 luglio 2021) . La Procura di Pavia ha aperto un’indagine Vaccino Pfizer GettyImagesSi può morire perchè non ancora vaccinati, ma si può anche morire per una quantità eccessiva di vaccino. La pandemia di Covid – 19 ci sta mettendo davanti a situazioni tragicamente paradossali. La cronaca ci porta infatti nel reparto di neuro-riabilitazione dell’Istituto Maugeri di Pavia, dove una donna di 81 anni è. La donna si trovava nel reparto di neuro-riabilitazione a seguito di un ictus che l’aveva colpita nel mese di aprile. Ti potrebbe interessare>>> Cristiano Ronaldo: la sorella Katia ricoverata per Covid, è peggiorata Poco tempo prima del suo decesso, i figli ...

, una propaganda velenosa, surreale e suicida, una vera e propriadi roba - parole mal tagliata sussurra maligna che iservono a poco. Non è solo falso, è spudoratamente falso. Il fatto che poi la menzogna piaccia, che crogiolarsi nella menzogna sia ...Abrignani (Cts): "obbligatori over 12 anni"/ "Bambini 0 - 11? Ok a fine 2021" Eppure la ... Mi avevano detto che l'di vaccino avrebbe annullato il vaccino stesso e dunque non avrei ...Overdose di vaccini: anziana morta dopo ricovero, quattro fiale iniettate. Procura Pavia ha aperto indagine per scoprire le cause della morte ...Vaccini e morti Covid: prima dei vaccini un morto ogni 50 infetti, dopo sei mesi di vaccini un morto ogni 500. Non c'è paragone sui numeri dei salvati.