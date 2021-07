Oroscopo Cancro, domani 30 luglio: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 29 luglio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 30 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro. Occhio amici del Cancro perché nelle prime ore di questo venerdì dovreste perdere l’importante supporto di Mercurio dai vostri piani astrali. La vostra vita lavorativa potrebbe risentirne leggermente, con qualche fastidioso ritardo e delle piccole insoddisfazioni. Tuttavia, fortunatamente, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 luglio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 30? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Occhio amici delperché nelle prime ore di questo venerdì dovreste perdere l’importante supporto di Mercurio dai vostri piani astrali. La vostra vita lavorativa potrebbe risentirne leggermente, con qualche fastidioso ritardo e delle piccole insoddisfazioni. Tuttavia,tamente, ...

