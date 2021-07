Oriali dopo Antognoni, l’estate delle bandiere ammainate (Di giovedì 29 luglio 2021) Due leggende del Mundial ’82 accomunate dal destino: Oriali e Antognoni, bandiere che non sventolano più per Inter e Fiorentina dopo Giancarlo Antognoni, anche Gabriele Oriali diventerà una classica bandiera ammainata. La nuova separazione dalla sua cara Inter, oltretutto, la peggiore delle notizie anche per i tifosi nerazzurri. Perché diciamoci la verità, al netto delle 277 presenze e della ventennale carriera da giocatore, ciò che ha saputo costruire Lele nel nuovo Millennio ha avuto del clamoroso. Prima il lungo ciclo al fianco di Mancini e Mourinho, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Due leggende del Mundial ’82 accomunate dal destino:che non sventolano più per Inter e FiorentinaGiancarlo, anche Gabrielediventerà una classica bandiera ammainata. La nuova separazione dalla sua cara Inter, oltretutto, la peggiorenotizie anche per i tifosi nerazzurri. Perché diciamoci la verità, al netto277 presenze e della ventennale carriera da giocatore, ciò che ha saputo costruire Lele nel nuovo Millennio ha avuto del clamoroso. Prima il lungo ciclo al fianco di Mancini e Mourinho, ...

Advertising

ZZiliani : Con tutta la stima per #Oriali, si può dire che non era normale che un dirigente di club fosse anche dirigente in n… - YanasJe : RT @MarcoCH0: E adesso senza Oriali come faremo? Arriveremo quarti, quinti o sesti e ci colpirà un meteorite. Santificare Oriali come se… - PPirajno : RT @ZZiliani: Con tutta la stima per #Oriali, si può dire che non era normale che un dirigente di club fosse anche dirigente in nazionale (… - Indo39646107 : RT @ZZiliani: Con tutta la stima per #Oriali, si può dire che non era normale che un dirigente di club fosse anche dirigente in nazionale (… - kecco69 : RT @pisto_gol: Dopo l’addio di #Antognoni alla Fiorentina , sembra certo quello di #Oriali all’Inter. Due Campioni del Mondo, due bandiere,… -