Omno | l' ispirata avventura onirica sbarca oggi su PC e console

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 29 luglio 2021) Lavorando in collaborazione con Future Friends Games, lo sviluppatore solista Jonas Manke (AKA Studio Inkyfox) ha pubblicatoil suo progetto di debuttosu PC, Xbox One, PS4 e Game Pass. Un porting per Switch è previsto entro la fine dell'anno.vi trasporta in un viaggio alla scoperta di un antico mondo di meraviglie, in un'per giocatore singolo piena di enigmi, segreti e ostacoli da superare. Leggi altro...