Oltre 6mila contagiati e 19 morti, il bollettino del 29 luglio: la conferma, sono cifre "da quarta ondata" (Di giovedì 29 luglio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia rimane sotto controllo, anche se i nuovi casi di Covid continuano ad aumentare sensibilmente. Tanto che secondo la Fondazione Gimbe “di fatto siamo entrati nella quarta ondata”: lo dicono i dati, che mostrano come dopo 15 settimane di calo sono tornati a salire tutti gli indicatori, compreso quello delle vittime. Ne sono state registrate 111 negli ultimi sette giorni, il 46 per cento in più rispetto alle 76 di una settimana fa. Il bollettino di oggi, giovedì 29 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 6.171 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia rimane sotto controllo, anche se i nuovi casi di Covid continuano ad aumentare sensibilmente. Tanto che secondo la Fondazione Gimbe “di fatto siamo entrati nella”: lo dicono i dati, che mostrano come dopo 15 settimane di calotornati a salire tutti gli indicatori, compreso quello delle vittime. Nestate registrate 111 negli ultimi sette giorni, il 46 per cento in più rispetto alle 76 di una settimana fa. Ildi oggi, giovedì 29, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 6.171 ...

