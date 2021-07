Olimpiadi Tokyo | risultati e medaglie di oggi 29 luglio | secondo oro azzurro

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ledi2021 sono iniziate:, giovedì 29, si assegnano altri 17 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a volo, judo, scherma, ginnastica artistica e tennistavolo. Canottaggio, due senza senior maschile 1 Croazia 2 Romania 3 Danimarca Canottaggio, due senza senior femminile 1 Nuova Zelanda 2 ROC 3 Canada Canottaggio, doppio pesi leggeri maschile 1 Irlanda 2 Germania 3 Italia (Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta) Canottaggio, doppio pesi leggeri femminile 1 Italia (Valentina Rodini, Federica Cesarini) 2 Francia 3 Paesi ...

La portano a casa Valentina Rodini e Federica Cesarini, campionesse di canottaggio nel doppio PL Foto Pagliaricci GMT Sport. Valentina Rodini e Federica Cesarini sono nell'olimpo del canottaggio!