Olimpiadi Tokyo, risultati e medaglie di oggi (29 luglio): notte azzurra con tre podi! (Di giovedì 29 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: oggi, giovedì 29 luglio, si assegnano altri 17 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a volo, judo, scherma, ginnastica artistica e tennistavolo. Canottaggio, due senza senior maschile 1 Croazia 2 Romania 3 Danimarca Canottaggio, due senza senior femminile 1 Nuova Zelanda 2 ROC 3 Canada Canottaggio, doppio pesi leggeri maschile 1 Irlanda 2 Germania 3 Italia (Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta) Canottaggio, doppio pesi leggeri femminile 1 Italia (Valentina Rodini, Federica Cesarini) 2 Francia 3 Paesi ...

