Olimpiadi Tokyo | risultati e medaglie di oggi 29 luglio | notte azzurra con tre podi | un bronzo per San Marino

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ledi2021 sono iniziate:, giovedì 29, si assegnano altri 17 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a volo, judo, scherma, ginnastica artistica e tennistavolo. Canottaggio, due senza senior maschile 1 Croazia 2 Romania 3 Danimarca Canottaggio, due senza senior femminile 1 Nuova Zelanda 2 ROC 3 Canada Canottaggio, doppio pesi leggeri maschile 1 Irlanda 2 Germania 3 Italia (Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta) Canottaggio, doppio pesi leggeri femminile 1 Italia (Valentina Rodini, Federica Cesarini) 2 Francia 3 Paesi ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - Agenzia_Ansa : #Tokyo2020, l'Italia è bronzo nel 4 senza di canottaggio - Olimpiadi Tokyo 2020 - #ANSA - Eurosport_IT : ???????? Gli inglesi invadono la corsia azzurra, ecco come l'Italia ha perso l'argento ???????? #Tokyo2020 |… - Manu91152833 : RT @Eurosport_IT: UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - sportli26181512 : Olimpiadi, Italia-Argentina 3-0: 3^ vittoria per le azzurre del volley a Tokyo 2020: Terza vittoria consecutiva nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Medaglie azzurre ieri aBadosa, malore in campo per il caldo. La tennista esce in... SPORT, l'Italia della sciabola conquista... SPORT Tokyo2020, ...Le fiorettiste azzurre sono state sconfitte nella semifinale nella prova a squadre alledi. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini hanno ceduto alla Francia con il punteggio di 45 - 43. Le azzurre disputeranno la finale il bronzo.Alessandro Miressi, diretta finale 100 SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: sesto, molta la delusione. RISULTATI TIRO A VOLO OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI IL TRAP MASCHILE E FEMMINILE. Presentiamo allora tutto ciò ...Gregorio Paltrinieri, diretta finale 800sl/ Olimpiadi Tokyo 2020: ARGENTO! (agg Michela Colombo). Alessandro Miressi, diretta finale 100 SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: sesto, molta la delusione. MEDAGLIE I ...