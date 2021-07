Olimpiadi Tokyo | l’Italia può battere il record di medaglie! Tutte le carte da giocare fino all’8 agosto

(Di giovedì 29 luglio 2021) 19 medaglie già conquistate dalalledi2020, una media superiore a 3 al giorno. E la ventesima, di fatto, è già in cassaforte in seguito alla semifinale conquistata da Irma Testa (nella boxe vengono assegnate due medaglie di bronzo) e che verrà ufficializzata alla conclusione del torneo, si spera per l’azzurra martedì 3. A questo punto si può iniziare ad accarezzare il sogno di abl’ormai datatodi medaglie complessive vinte nella medesima edizione: 36 (accadde due volte, a Los Angeles 1932 ed a Roma 1960). Rispetto al passato la seconda ...

Dando una sbirciata ai Giochi Olimpici di Tokyo, ai tanti che hanno scoperto ... una delle spinte decisive verso un ingresso alle Olimpiadi che pare sempre più probabile. A Rio de Janeiro 2016 ...