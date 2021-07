Olimpiadi Tokyo | dovevamo stupire il mondo e invece siamo sorpresi per le cocenti sconfitte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) Paola Egonu il Coni sovranista non l’ha voluta portabandiera. Infatti è troppo brava. Per adesso, dicono sia la migliore pallavolista di questi Giochi Olimpici covidari. Per fortuna ci ha pensato il Cio, che le ha lasciato la passerella della bandiera olimpica alla cerimonia d’apertura, rimediando alla meschinità del nostro comitato olimpico, troppo incline ad accondiscendere le Meloni e i Salvini. Guarda caso, la tiratrice Rossi, alla quale il Coni ha consegnato la bandiera (assieme al ciclista Elia Viviani), ha subito perso, non onorando l’oro di Rio. Il che ci porta subito al dunque. Scherma: zero tituli. Nuoto: zero tituli. Ciclismo su strada: zero tituli. Tiro: zero tituli. ...