Olimpiadi Tokyo 2021 | le speranze di medaglia dell’Italia Borsino e percentuali venerdì 30 luglio

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo un inizio di fuoco, arriva la prima giornata piuttosto soft per l’Italia alledi. Non tantedi, ma l’auspicio è che siano di qualità.DIITALIA VENERDI’ 30CANOA SLALOM Giovanni De Gennaro sarà un outsider di lusso. In carriera ha spesso offerto prestazioni altalenanti, tuttavia nell’annata in corso sembra aver finalmente trovato quella stabilità tecnica che ha sempre inseguito. Nelle batterie ha convinto, ottenendo il secondo tempo assoluto a mezzo secondo dal tedesco Hannes Aigner. Se il lombardo azzeccherà ...

'Ora ho tante cose da fare, con Matteo'. A dirlo è stata Federica Pellegrini, dicendo 'addio' alle gare internazionali dopo ledi2020 e pensando al domani. Un futuro che la campionessa di nuoto immagina accanto a Matteo Giunta, suo coach e amore che, pur felice dei sentimenti esternati dalla compagna, avrebbe ...(GIAPPONE) - Le fiorettiste azzurre hanno conquistato il bronzo nella prova a squadre alledi. Nella finale per il terzo posto, Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini ed Erica Cipressa hanno battuto gli Stati Uniti per 45 - 23. Si tratta della 19a medaglia italiana a ...Olimpiadi Tokyo 2020, altre quattro medaglie per l’Italia: ecco chi sono Altre quattro medaglie per l’Italia a Tokyo. Secondo oro azzurro: lo conquistano Rodini-Cesarini nel doppio PL femminile di ...Balzo senza precedenti dei contagi di Covid in Giappone. I casi giornalieri di coronavirus nel Paese hanno infatti superato nelle ultime 24 ore la soglia dei 10mila, cosa mai successa dall’inizio dell ...