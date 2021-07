Olimpiadi Tokyo 2020 | azzurri in gara oggi | giovedì 29 luglio | canottaggio da urlo! Oro e bronzo Paltrinieri é argento! Flop Jessica Rossi

Advertising

Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - Agenzia_Ansa : #Tokyo2020, l'Italia è bronzo nel 4 senza di canottaggio - Olimpiadi Tokyo 2020 - #ANSA - Eurosport_IT : ???????? Gli inglesi invadono la corsia azzurra, ecco come l'Italia ha perso l'argento ???????? #Tokyo2020 |… - settalese : RT @LFootball_: ?? Al torneo olimpico di #Tokyo2020, Manuela #Nicolosi, assistente italiana di #Frappart in #USA - #NZL, si è distinta per… - Adamsberg2M : RT @Eurosport_IT: UNA RIMONTA CHE VALE L'ORO ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Rowing Rivivi l'impresa… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Corriere della Sera

Federica Cesarini e Valentina Rodini, azzurre del doppio pesi leggeri, vincono l'oro agrazie a un finale pazzesco. Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici2020 su Discovery+...Cesarini che con Valentina Rodini ha vinto al fotofinish (con soli 14 centesimi di vantaggio sulla Francia e 49 sull'Olanda) la medaglia d'oro del doppio pesi leggeri delledi2020. "...Si è aperta questa notte l'ottava giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021, nella quale si assegnano 17 medaglie d’oro in totale. Gli occhi erano subito puntati di prima mattina sulla nostra portaba ...Continua il percorso netto della nazionale italiana di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella terza giornata del girone B, le azzurre hanno sconfitto l'Argentina per tre set a zero (2 ...